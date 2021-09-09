Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Москве, после которой пообщались с прессой. На вопросы журналистов о единой валюте у Минска и Москвы лидеры дали разные ответы, но оба сказали, что до ее создания пока далеко.

Их слова передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Белорусский президент сказал, что единый эмиссионный центр - один из немногих камней преткновения сторон.

"Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос просили нас к этому вопросу пока не подходить. Ни они, ни наши страны не готовы к этому... Но, думаю, еще в нашу бытность мы с президентом (Путиным - Ред.) еще решим эту проблему", - заверил Бацька.

Хозяин Кремля уточнил, что нынешняя интеграция стран - это "подход к более тяжелому снаряду", имея в виду переход на единую валюту.

"Очень важно проведение единой макроэкономической политики, и это все есть в этих картах... Поэтому там видно будет", - заявил Путин.

Оба лидера сообщили журналистам, что сегодня политическая интеграция не обсуждалась, так как сначала надо интегрировать экономики.

Ранее "Страна" приводила ключевые договоренности Путина и Лукашенко на встрече 9 сентября.

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