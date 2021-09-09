В четверг, 9 сентября, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

"Уважаемый Александр Григорьевич... я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин.

В повестке переговоров государственных лидеров - влияние последних событий в Афганистане на Центральную Азию и ряд других вопросов. При этом подписывать документы по интеграции экономики Беларуси и России стороны не планируют. По итогам переговоров президенты дадут пресс-конференцию.

Несмотря на то, что подписание документов 9 сентября не планируется, посол Беларуси в Москве Владимир Семашко считает, что программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства 10 сентября в Минске, после переговоров. Об этом пишет "РИА Новости".

Напомним, Путин и Лукашенко на переговорах в Москве должны одобрить все дорожные карты интеграции.

Также сообщалось, что последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге.