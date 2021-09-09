В четверг, 9 августа, в Москве прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. После общения, которое продолжалось больше трех часов, президенты вышли к прессе.

Телеграм-канал "Политика Страны" подводит итоги о том, что стало ясно из выступлений на брифинге лидеров стран.

Главное, о чем удалось договориться президентам - это согласование 28 программ по интеграции экономик России и Беларуси, которая предполагает гармонизацию налогового законодательства и таможенных правил.

10 сентября эти программы обсудят правительства двух стран, а окончательное подписание документов состоится до конца года.

Кроме того, на встрече:

- согласованы все 28 программ по интеграции экономики России и Беларуси - речь о гармонизации налогов и таможенных правил.

Завтра их обсудят правительства стран. Окончательное подписание пройдет до конца года (точную дату обещают сообщить в ближайшее время).

- определены основы единой кредитно-денежной политики и единой платежной системы. Речи о переходе на единую валюту, похоже, не идет.

- газ: цена для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего ($128,5). И до 1 декабря 2023 года подпишут договор о едином рынке газа. То же сделают по нефти и электроэнергии.

- Беларусь и Россия движутся к единому экономическому и оборонному пространству (в этом контексте Путин упомянул учения "Запад-2021", которые стартовали сегодня).

- до конца 2022 года Россия прокредитует Беларусь на 640 миллионов долларов.

На вопросы о единой валюте у Минска и Москвы Путин и Лукашенко дали свои ответы.

Белорусский президент сказал, что единый эмиссионный центр - один из немногих камней преткновения.

"Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос просили нас к этому вопросу пока не подходить. Ни они, ни наши страны не готовы к этому.... Но, думаю, еще в нашу бытность мы с президентом (Путиным) еще решим эту проблему", - сказал Бацька.

Хозяин Кремля уточнил, что нынешняя интеграция - это "подход к более тяжелому снаряду", имея в виду переход на единую валюту.

"Очень важно проведение единой макроэкономической политики, и это все есть в этих картах... Поэтому там видно будет", - заявил Путин.

И он, и Лукашенко заявили, что сегодня политическая интеграция не обсуждалась. Сначала надо интегрировать экономику.

О том, что Путин и Лукашенко встретятся и подпишут план об интеграции государств, заявляли в последний день лета. Правда, потом выяснилось, что до подписания документов на встрече дело не дойдет - состоится только обсуждение объединения экономик стран.