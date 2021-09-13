Стремление президента Украины Владимира Зеленского обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путины вопрос оккупации Крыма, ставит под вопрос саму по себе возможность встречу глав государств.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости".

"Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - заявил Песков.

По словам Пескова, российская сторона готова обсудить реализацию Украиной Минских соглашений и договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского рассказал, что если на встрече президентов не будет подниматься вопрос Крыма то и смысла в такой встрече нет.

Также "Страна" сообщала, что в середине июня, во время интервью для иностранных СМИ, Зеленский заявил о неизбежности встречи с российским президентом. Однако в начале сентября в Кремле заявили, что Москва не получала от Киева официальных предложений о саммите.

