Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, какую тему Киев прежде всего хочет обсудить на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую последний считает неизбежной. По словам Никифорова, смысла встречаться нет, если на повестке не будет стоять проблема Крыма.

Об этом он сказал в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

Никифоров напомнил о позиции главы Кремля: в России готовы встречаться, но не обсуждать вопрос Крыма.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - сказал Никифоров.

И добавил, что у Зеленского "есть воля" встретиться лично с президентом России в любое время, "в любом месте в рамках нейтральной территории".

Никифоров рассказал, что переговоры по поводу встречи лидеров РФ и Украины ведутся, но их исход будет зависеть от решения России. Киеву надо, чтобы на встрече стоял "вопрос об оккупации Россией части территории Украины". И Киев хочет добиться этого.

"...Разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России: согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - заявил Никифоров.

Напомним, еще в мае в Кремле жестко дали понять, что Путин не будет обсуждать на встрече с Зеленским принадлежность Крыма, как того хочет украинская сторона.

Хотя с тех пор особых подвижек по организации встречи не было, в пятницу Зеленский заявил, что надеется на результативную встречу с президентом РФ.