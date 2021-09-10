Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не заинтересована в скорейшем завершении войны в Украине, однако он надеется на результативную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сказал в ходе форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в пятницу, 10 сентября.

Говоря об отношении к президенту России Владимиру Путину, он заявил, что "не хватает времени думать о нем", и попросил его и его страну не обижаться. По словам Зеленского, его "больше интересует, можем ли мы встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате".

"Россия не хочет быстро решить вопрос – завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский.

В то же время он признал, что "фразами, запугиваниями и угрозами" в сторону России Киеву не удастся ничего достигнуть. Поскольку Украина, хоть и самостоятельная, но не достаточно мощная страна.

"Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях", - сказал Зеленский.

Кроме того, она напомнил, что после первой встречи "нормандского формата" на уровне лидеров, которая состоялась в 2019 году в Париже с участием Владимира Путина, был результат в виде возвращения удерживаемых из-за конфликта на Донбассе людей.

Заявление Зе прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Из этого ответа на первый взгляд можно сделать вывод, что он на второй срок не идёт. Но на самом деле, скорее, он просто пытается держать интригу и кокетничает. Ведь всегда останутся невыполненные обещания, которые он клятвенно пообещает выполнить на втором сроке, убеждая людей ещё раз ему поверить", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе форума Зеленский заявил, что ждет освобождения удерживаемых Россией украинцев после "Нормандского саммита".

Также сообщалось, что президент Украины не исключает вероятность полномасштабной войны с Россией.