Вторник, 14 сентября, принес новую информацию об оперативном положении на ковидном фронте Украине. За истекшие сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 3 332 человека.

Напомним, что вчера, 13 сентября в стране официально было выявлено 1 205 новых случаев заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально зараженных увеличилось на 2 127 человек. Это очень резкий рост после некоторого затишья сразу после выходных.

Умерли за минувшие сутки 97 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 457).

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетные сутки 1 404 человека (с начала эпидемии 2 223 272 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 364 детей и 58 медиков.

В регионах страны ситуация с инфекцией такова: город Киев (официально за сутки выявлены 412 новых зараженных), Харьковская область (260 зараженных за сутки), Львовская область (241), Одесская область (232) и Луганская область (214).

Ранее мы рассказывали, что врачи США после ряда исследований пришли к парадоксальному выводу. По их мнению, третья доза вакцины от коронавируса не нужна всем поголовно. Властям лучше сосредоточиться на первых и вторых прививках и лучше как можно большему количеству людей.