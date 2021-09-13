Дополнительные "бустерные" прививки от COVID-19, на которые в ВОЗ призвали соблюдать мораторий, не нужны для всего населения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования дополнительных доз для прививки от коронавирусной болезни.

"Итак, существующие доказательства, похоже, не показывают необходимости применения бустерной дозы для населения в целом", - заявили американские ученые.

По их словам, третьи дозы вакцины полезны для людей со слабой иммунной системой. При этом они не нужны для всего населения.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения уже заявляли, что бустерные прививки необходимо делать для людей из наиболее уязвимых групп. Кроме этого, там объяснили, что к бустерным прививкам нужно относиться осторожно, так как "пока недостаточно доказательств об их безопасности".

В то же время в компаниях Pfizer-BioNTec заявили, что третья доза вакцины дает устойчивый ответ против "дельты" и "бета"-вариантов. Причем ее не нужно под них модифицировать.