В Институте Регенштрайфа (Индианаполис, США) изучили, какие вакцины наиболее эффективны от штамма коронавируса "дельта", который уже активно циркулирует в Украине. Вакцина Moderna лучше, чем Pfizer и Johnson & Johnson, предотвращает госпитализацию.

Выводы из наблюдений ученых института опубликованы на его сайте.

"Реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными в снижении количества госпитализаций, связанных с COVID-19, и посещений отделений неотложной помощи, даже при наличии нового варианта COVID-19", - сказал автор исследования Шон Граннис.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировали более 32 000 медицинских обращений из девяти штатов в июне, июле и августе 2021 года, когда вариант "дельта" стал преобладающим. Оказалось, что невакцинированные люди с COVID-19 в 5-7 раз чаще нуждаются в неотложной помощи или госпитализации.

Исследование также показало заметную разницу в эффективности мРНК-вакцин Moderna и Pfizer:

Moderna на 95% эффективна в предотвращении госпитализации среди взрослых старше 18 лет;

эффективность Pfizer в предотвращении госпитализации среди взрослых старше 18 лет составила 80%;

Johnson & Johnson оказалась на 60% эффективна в предотвращении госпитализации среди взрослых старше 18 лет.

Кроме того, авторы работы выяснили, что эффективность вакцины снижается у людей старше 75 лет.

Что касается предотвращения обращения в отделение неотложной помощи, анализ показал следующее:

Moderna эффективна на 92%;

эффективность Pfizer составила 77%;

Johnson & Johnson эффективна на 65%.

Ученые отмечают, что эти результаты требуют дальнейшей проверки и оценки.

"Несмотря на различия в эффективности, вакцины по-прежнему обеспечивают гораздо большую защиту, чем их отсутствие. Хотя случаи заболеваний действительно случаются, данные показывают, что симптомы менее серьезны. Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID по-прежнему приходится на непривитых людей. Вакцины COVID-19 - мощные инструменты борьбы с пандемией", сказал Граннис.

Ранее "Страна" сообщала, что открыта польза вакцины от полиомиелита для защиты от коронавируса.

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