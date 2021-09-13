Власти Черногории ужесточили въезд в страну иностранцам с частичной вакцинацией от COVID-19 (одним из двух компонентов препарата). Таким образом Минздрав Черногории принял решение ужесточить антикоронавирусные меры в стране, отдав приоритет иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа Об этом сообщает RTCG.

"Для въезда в Черногорию иностранным туристам теперь потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться", - говорится в сообщении.

Новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра. Мера не распространяется на детей до 18 лет.

Непривитые путешественники могут приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до поездки, или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней после заболевания).

Напомним, летом Черногория ввела требование об обязательном наличии ковид-сертификата для доступа к ряду мероприятий и услуг. В частности, такой документ необходим для посещения ресторана, кафе и бара как в помещении, так и на открытом воздухе, спортивных мероприятий, ночных клубов.

Также мы сообщали, что вакцинированным украинцам разрешили въезд в Норвегию, а Финляндия перестала пускать по ПЦР-тесту.