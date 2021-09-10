ЕС обновил список стран, откуда разрешен въезд в еврозону
Совет Евросоюза, который ранее ввел ограничения на въезд для непривитых американцев, обновил список стран, откуда разрешен свободный въезд в еврозону. В частности, в этот перечень добавили Уругвай. При этом из списка исключили Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте европейского Совета.
Там напомнили, что Совет ЕС пересматривает список стран, куда можно въезжать, каждые две недели и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляет его.
На сегодняшний день в списке третьих стран, откуда ЕС разрешил свободные поездки, остается 13 государств, в том числе и Украина. Среди них:
- Австралия,
- Босния и Герцеговина,
- Канада,
- Иордания,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Молдова,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Уругвай (новая страна),
Китай, при условии подтверждения взаимности.
Напомним, в конце августа Италия разрешила въезд в страну без обязательного карантина вакцинированным путешественникам из Украины и других стран.
Также мы писали, что Чехия упростила въезд для граждан Украины.