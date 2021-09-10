Совет Евросоюза, который ранее ввел ограничения на въезд для непривитых американцев, обновил список стран, откуда разрешен свободный въезд в еврозону. В частности, в этот перечень добавили Уругвай. При этом из списка исключили Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте европейского Совета.

Там напомнили, что Совет ЕС пересматривает список стран, куда можно въезжать, каждые две недели и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляет его.

На сегодняшний день в списке третьих стран, откуда ЕС разрешил свободные поездки, остается 13 государств, в том числе и Украина. Среди них:

- Австралия,

- Босния и Герцеговина,

- Канада,

- Иордания,

- Новая Зеландия,

- Катар,

- Молдова,

- Саудовская Аравия,

- Сингапур,

- Южная Корея,

- Украина,

- Уругвай (новая страна),

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Напомним, в конце августа Италия разрешила въезд в страну без обязательного карантина вакцинированным путешественникам из Украины и других стран.

Также мы писали, что Чехия упростила въезд для граждан Украины.