Президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

"Вот в футболе говорят: давайте снимем лимит на легионеров. Замечательно, с 1988 года сборная не играет на Олимпиаде, и еще не будут играть 20 лет, если только легионеры будут играть", - сказал Путин во время заседания Совета по физической культуре и спорту, передает ТАСС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Путина всего лишь высказанным мнением, а решение по данному вопросу будет принимать Российский футбольный союз.

Действующий в данный момент в Чемпионате России лимит на легионеров по схеме "8+17" подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

Напомним, на днях Путин заявил о возможности новой Олимпиады в России. Ее может принять Владивосток.

Ранее "Страна" писала о том, что Москва и Киев опровергли возможность встречи Путина и Зеленского в Нью-Йорке.

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