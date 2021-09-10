В день народного единства России, 4 ноября, состоится первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. На заседании планируют утвердить ряд программ.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует "Белта".

"Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие - Высший госсовет", - сказал он.

По словам лидера республики, на заседании собираются утвердить программы Союзного государства, которые президента согласовали во время последних переговоров.

Напомним, 9 сентября в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В ходе встречи, которая продлилась более трех часов, стороны согласовали 28 программ по интеграции экономик России и Беларуси. В дальнейшем эти программы обсудят оба правительства и подписание документов запланировано уже до конца текущего года.

При этом создание единой валюты для РФ и Беларуси пока не планируется, почему таких планов на ближайшее время нет оба лидера дали разные ответы.