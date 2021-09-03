Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ не исключают возможности проведения Олимпийских игр в России, однако, по его словам, для этого нужно создать все необходимые условия.

Цитирует российского лидера TACC в пятницу, 3 сентября.

"Я этого не исключаю (проведения Олимпиады в РФ - Ред.) В том числе, чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях. А это зависит не от нас, а от тех, кто политизирует спорт", - сказал он.

Между тем, городской голова российского Владивостока Константин Шестаков заявил о планах побороться за право проведения в городе Олимпиады-2036.

По его словам, которые приводит "Лента.ру", шансы на успех у Владивостока маленькие. При этом Шестаков добавил, что в случае победы заявки проведения соревнований, в городе появится дополнительная инфраструктура, с которой "станет ярче жить".

Кроме того, в августе 2021 года, глава МИД России Сергей Лавров, как писал портал "Матч ТВ", заявил о планах провести в стране летнюю Олимпиаду-2036.

Он говорил, что этот вопрос в Росси рассматривается. Свои заявки на этот счет готовят сразу несколько городов. По словам российского министра, среди них Санкт-Петербург и Казань.

Справка. За всю историю Олимпиад в 1980 в СССР состоялись игры в Москве. В феврале 2014-го зимние Игры прошли в Сочи.

Ранее мы рассказывали, что в этом году Олимпиады проходила в Токио с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала 19 медалей и заняла 44 место. Россия заняла пятую строчку с 71 наградой.

Также напомним, сейчас в Токио проходит Паралимпиада, о результатах которое мы ранее сообщали.

