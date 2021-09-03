Президент РФ Владимир Путин, считает что на данный момент отношения между Россией и Украиной складывают ненормально. Но он предполагает, что они восстановятся.

Об этом российский лидер сказал в ходе пленарного заседания VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в пятницу, 3 сентября.

"Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ заявил, что Владимир Зеленский, если он будет переизбран, сможет принять участие в российском Восточном экономическом форуме. Но в том случае, если он "выстроит курс на нормализацию отношений".

Напомним, вице-премьер-министр и министр экономики Украины Любченко недавно заявил, что подготовка к встрече российского и украинского президентов идет на самом высоком уровне. Однако в Москве его слова опровергли.

Также сообщалось, что в Кремле не отрицают возможность встречи государственных лидеров. Но, по словам пресс-секретаря Путина, до согласования повестки еще далеко, Зеленский захочет обсудить аннексированный Крым, а президент РФ к этому не готов.