В 10-й день Паралимпиады-2020 в Токио 26-летний харьковчанин Максим Крипак выиграл свою пятую золотую медаль. За нее украинский пловец боролся на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Также ему удалось установить паралимпийский рекорд - 2 минуты 05,68 секунды.

Всего в копилке спортсмена уже семь наград Паралимпиады-2020. Кроме сегодняшнего "золота", медали высшей пробы он выиграл на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем и на дистанции 400 метров вольным стилем и 100-метровке на спине. Серебряную награду украинец получил на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовую - в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Отметим, что золотая медаль Крипака стала 90-й медалью в копилке украинской сборной. Наши паралимпийцы завоевали 22 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых медали и удерживают свои позиции в топ-5 общего медального зачета.

Ранее "Страна" писала о том, что 3 сентября гребец Емельянов завоевал еще одно золото для Украины на Паралимпиаде в Токио.

Также мы сообщали, что накануне украинские паралимпийцы выиграли 9 наград и вернулись в топ-5 общего медального зачета.