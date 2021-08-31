Завоевавший серебряную медаль на дистанции 100 метров на Паралимпиаде украинский бегун Игорь Цветов объяснил, почему отказался фотографироваться со спортсменами из Российской Федерации.

Об этом 27-летний двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2016 года написал на своей странице в Facebook.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - написал он, комментируя отказ сделать фото с россиянами.

Напомним, первое и третье места в стометровке заняли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Через некоторое время после окончания забега спортсмены вышли на церемонию награждения. После вручения медалей россияне предложили Цветову сделать фото призеров, как это принято на всех спортивных соревнованиях. Но украинский бегун не подошел к ним. В итоге российские спортсмены сделали совместный снимок.

Ранее мы рассказывали, что на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая для Украины бронзовую медаль по прыжкам в высоту, сделала дружеское фото с чемпионкой из России Марией Ласицкене. Девушки обняли друг друга и развернули за печами флаги своих стран.

После этого националисты обвинили украинскую спортсменку в "зраде", а в Министерстве обороны вызвали "на ковер".