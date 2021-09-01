На страницах Национального паралимпийского комитета Украины в соцсетях появилось много сообщений с оскорблениями от граждан Малайзии. Они стали появляться после того, как было принято решение о дисквалификации представителя Малайзии Мухаммада Зияд Золкефли на Играх-2020 в Токио.

Об этом пишет Национальный комитет спорта инвалидов Украины на своей странице в Фейсбуке.

По данным комитета большое количество оскорблений появилось на страницах в Twitter, Facebook, Instagram на телеканале Equalympic и Министерстве молодежи и спорта Украины "в связи со справедливым протестом, который подала Украины на всех легкоатлетов - толкателей ядра (F20), не попавших вовремя в первый колрум 31 августа, на соревнованиях по легкой атлетике".

По информации комитета, согласно правилам легкой атлетики, если спортсмен опаздывает в первый колрум в установленное время, его не должны допустить к соревнованиям.

По данным комитета, Украина вместе с Грецией подала протест сразу на троих спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя в первый колрум, еще перед соревнованиями. А решение по протесту будет принято позже.

После окончания вида программы технический делегат обнародовал официальные результаты соревнований, где результаты опротестованных спортсменов были аннулированы.

В Национальном комитете обращаются к IPC с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020.

В то же время свои сообщения малазийцы перевели через гугл-переводчик. Значение некоторых предложений, которые они оставляют в комментариях, понять довольно сложно из-за этого.

После соревнований по толканию ядра было принято решение о дисквалификации победителя соревнований, представителя Малайзии 31-летнего Мухаммада Зияд Золкефли. Таким образом, украинский легкоатлет Максим Коваль стал первым в толкании ядра и завоевал золото, установив мировой рекорд с результатом 17,34 метра. Вторым стал Александр Яровой - 17.30 м.

Украина остается на пятом месте в общекомандном зачете.

Напомним, 31 августа Украинские пловцы завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде