Андрей Трусов принес Украине еще одну награду. Кадр с видео

Украинский пловец Андрей Трусов, который днем ране принес Украине золотую медаль в копилку, завоевал еще одно золото на Парадимпиаде-2020 в Токио. На этот раз он одержал победу на дистанции 50 метров на спине.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Паралимпийских игр.

"Андрей Трусов - победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7", - говорится в сообщении.

Кроме этого, еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, второе место занял колумбиец Карлос Даниэль Серрано.

Украинский пловец Трусов принес еще одну золотую медаль Украине на Паралимпиаде

Кроме того, еще одну золотую медаль Украине на Паралимпиаде-2020 выиграл Максим Крипак в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем.

Это уже четвертая медаль Крипака на Паралимпиаде-2020, и вторая золотая на Играх в Токио.

еще одну золотую медаль Украине на Паралимпиаде-2020 выиграл Максим Крипак

Украина занимает сейчас пятое место в общекомандном зачете, имея 14 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых медалей. Всего, по состоянию на сегодня, наши спортсмены завоевали 57 наград на Паралимпиаде.

Украина занимает сейчас пятое место в общекомандном зачете, имея 14 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых медалей

Ранее мы рассказывали, что в субботу Украина вошла в топ-5 медального зачета Паралимпиады и остается на пятой стройке на сегодняшний день.

Также сообщали, что после травли легкоатлетки Ярославы Магучих за совместный снимок с россиянкой на Олимпиаде в Токио украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться со спортсменами из России на Паралимпиаде. Завоевавший серебряную медаль на дистанции 100 метров украинец не стал делать традиционный совместный снимок с золотым и бронзовым призерами, оказавшимися из России.

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