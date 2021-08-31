Украинский пловец Андрей Трусов, который днем ране принес Украине золотую медаль в копилку, завоевал еще одно золото на Парадимпиаде-2020 в Токио. На этот раз он одержал победу на дистанции 50 метров на спине.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Паралимпийских игр.

"Андрей Трусов - победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7", - говорится в сообщении.

Кроме этого, еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, второе место занял колумбиец Карлос Даниэль Серрано.

Кроме того, еще одну золотую медаль Украине на Паралимпиаде-2020 выиграл Максим Крипак в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем.

Это уже четвертая медаль Крипака на Паралимпиаде-2020, и вторая золотая на Играх в Токио.

Украина занимает сейчас пятое место в общекомандном зачете, имея 14 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых медалей. Всего, по состоянию на сегодня, наши спортсмены завоевали 57 наград на Паралимпиаде.

Ранее мы рассказывали, что в субботу Украина вошла в топ-5 медального зачета Паралимпиады и остается на пятой стройке на сегодняшний день.

Также сообщали, что после травли легкоатлетки Ярославы Магучих за совместный снимок с россиянкой на Олимпиаде в Токио украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться со спортсменами из России на Паралимпиаде. Завоевавший серебряную медаль на дистанции 100 метров украинец не стал делать традиционный совместный снимок с золотым и бронзовым призерами, оказавшимися из России.