Девятый день Паралимпиады-2020 в Токио принес украинской сборной девять наград, среди которых три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Героями сегодняшнего дня стали чемпионы Паралимпиады-2020 Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс F35), Владислав Загребельный (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T37) и Максим Крипак (плавание, 100 метров на спине, класс S10).

Серебряные медали у Елизаветы Мерешко (плавание, 400 метров вольным стилем, класс S6), Виктора Дидуха и Максима Николенко (настольный теннис, команда, класс 8), Антона Коля (плавание, 50 метров на спине, класс S1) и Оксаны Ботурчук (легкая атлетика, 100 метров, класс T12).

Бронзу добыли Денис Остапченко (плавание, 50 метров вольным стилем, класс S3) и Алексей Денисюк (пулевая стрельба, микст, малокалиберный скорострельный пистолет 25 м, класс - SH1).

Таким образом паралимпийская сборная вернулась в топ-5 общего медального зачета. Украинские спортсмены завоевали уже 84 медали: 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых.

Ранее "Страна" писала о том, что на Паралимпиада в Токио за сутки выявили 13 новых зараженных Covid-19.

Также мы сообщали, что в восьмой день Паралимпиады-2020 у Украины 8 наград, но выбыла из Топ-5 медального зачета.