Восьмой день Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, принес украинской сборной восемь наград: две золотые, две серебряные и четыре бронзовых.

Но несмотря на это, в общем медальном зачете Украина спустилась на одну ступеньку и заняла шестое место, уступив пятую строку Нидерландам.

Чемпионом Паралимпиады-2020 стал пловец Максим Крипак на дистанции 400 метров вольным стилем, а также

Анастасия Москаленко в толкании ядра.

Серебряными призерами стал Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров лежа) и пловец Алексей Федина на дистанцию 100 метров брассом.

Бронза досталась Ирине Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров лежа). Ивану Маю и Льву Кацу (командный настольный теннис), пловчихе Яне Бережной на дистанции 100 метров брассом, а также пловчихе Ярине Матло также на дистанцию 100 метров брассом.

В общей сложности украинская сборная выиграла цже 75 медалей: 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

Ранее "Страна" писала о том, что паралимпийский комитет Украины атакуют в соцсетях граждане Малайзии из-за протеста против их спортсмена.

Также мы сообщали, что завоевавший серебро украинский паралимпиец объяснил, почему отказался фотографироваться с россиянами.