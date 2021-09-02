До завершения Паралимпийских игр в Токио (на которых сборная Украины завоевала в общей сложности уже 77 наград, из которых 19 это золотые медали - Ред.), осталось всего три дня.

Несмотря на жесткие антиэпидемические меры, которые приняли организаторы соревнований (старты проходят без зрителей, к примеру, - Ред.) полностью избежать заражений коронавирусом, увы, не удалось.

По состоянию на 2 сентября, за сутки было выявлено еще тринадцать зараженных человек, тесты которых оказались положительными. Об этом передает агентство ТАСС, со ссылкой на заявление пресс-службы Оргкомитета Паралимпиады.

Расклад по новым зараженным таков: девять случаев инфицирования выявили среди сотрудников подрядных компаний, обеспечивающих проведение соревнований, также вирус подхватили два волонтера и столько же человек, непосредственно связанных с организацией Игр.

Как уточнили организаторы, все выявленные случаи заражений отмечены за пределами Паралимпийской деревни, где очень строгие меры личной безопасности.

Напомним, что Паралимпийские игры в Токио завершатся уже 5 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский паралимпиец, взявший серебро объяснил сканадльную ситуацию, когда отказался фотографироваться с российским спортсменами, хотя за пару месяцев до Игр, он не видел в таких снимках ничего зазорного.