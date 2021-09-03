Украинский параканоист Сергей Емельянов принес в копилку наград Украине еще одну золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Первое место спортсмен завоевал в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.

Об этом сообщает пресс-служба Паралимпиады в Twitter-аккаунте (Paralympics Games) утром в пятницу, 3 сентября.

28-летний Сергей Емельянов преодолел дистанцию в двести метров за 40,35 секунды и опередил соперника из Российской Федерации Леонида Крылова чуть больше одной секунды.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, паралимпийцы Украины завоевали уже 89 медалей: среди них - 21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых.

Напомним, ранее мы писали, как прошел на Паралимпиаде вчерашний день. Какие награды завоевали украинские спортсмены накануне.

Также "Страна" сообщала, что пловец Максим Крипак завоевал на Паралимпиаде четвертое золото. Он быстрее соперников преодолел дистанцию 100 метров на спине и получил высшую награду.

Также рассказывали об инциденте, когда завоевавший серебро украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался фотографироваться с двумя россиянами. В итоге для снимка они позировали вдвоем, без нашего спортсмена.