После переговоров в Москве 9 сентября президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко вышли к прессе. Во время своего выступления перед журналистами глава Кремля сравнил своего белорусского коллегу с движением "Талибан".

Соответствующий фрагмент пресс-конференции опубликовал Телеграм-канал "Пул №3".

У Путина спросили о влиянии России на ситуацию с беженцами на белорусских границах.

"Это не наша граница, это граница Беларуси и Литвы с Польшей. Все хотят разговаривать напрямую с движением "Талибан", хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. Но говорят, что "Талибан" контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но Лукашенко пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится – другой вопрос. Мой ответ такой: идите разговаривайте с властями Белоруссии, чего вы с нами-то разговариваете! Россия здесь ни при чем!" - высказался Путин.

Ранее "Страна" рассказывала, по каким ключевым вопросам интеграции экономик двух стран удалось договориться президентам на встрече.

Мы также рассказывали, что они сообщили по поводу введения единой для России и Беларуси валюты.