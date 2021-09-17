В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест и осудили Россию за допуск к голосованию на выборах в Госдуму жителей Крыма и Донбасса и требуют усилить санкции против Москвы.

Об этом говорится в внешнеполитического ведомства в пятницу, 17 сентября.

В МИД заявили, что Киев рассматривает проведение выборов на полуострове и "ЛНДР" "как продолжение нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ведомстве добавили, что привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих в "ЛНДР" как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают на полуострове существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность.

Также в МИД добавили, что причастные к проведению выборов на вышеуказанных территориях будут нести ответственность по украинскому законодательству.

Кроме того, в ведомстве призывали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на Донбассе и в Крыму, усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в частности путем расширения против нее санкций.

Напомним, утром в пятницу, 17 сентября, в России начались выборы в Госдуму. В этом году они отличаются от предыдущих тем, что после них Госдума получит большее влияние на политические процессы в стране. Кроме того, на этих выборах впервые массово примут участие жители неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами.

Ранее Верховная Рада призвала мир не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму. По крайней мере, там говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По словам последнего, Зеленский уверен, что в случае необходимости и ради безопасности жители могут съездить и проголосовать.