Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович после ухода президента РФ Владимира Путина на самоизоляцию и слухов о том, что он заразился коронавирусом, озвучил новый план действий на Донбассе.

О нем он рассказал в эфире телеканала "1+1".

По словам Арестовича, если Путин заболеет, то становится реальным силовой вариант на Донбассе.

"Мы готовимся к разным вариантам. Стратегия - в политико-дипломатическом урегулировании. Второй вариант - военный путь. Например, Путин тяжело заболел и у нас будет 3-5 дней для решения вопроса", - сказал Арестович.

"Стоит напомнить, что Арестович это не только советник главы Офиса президента, но и спикер украинской делегации в ТКГ, который, по идее, должен договариваться о мирном урегулировании", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, вчера Путин не поехал в Душанбе на заседание Совета ОДКБ из-за десятков случаев Covid-19 в Кремле.

Страна также подробно писала о том, что известно о вспышке ковида в окружении Владимира Путина и о его уходе на самоизоляцию.