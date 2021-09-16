Громкая история с неоднозначным заявлением Алексея Арестовича (советник главы Офиса президента - Ред.) о том, что зона АТО была пионерским лагерем и курортом для мальчиков получила вполне ожидаемое и логичное продолжение.

Вчера, 15 сентября, глава праворадикальной партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в прямом эфире телеканала "Украина 24" публично обозвал Алексея Арестовича клоуном.

Причем Билецкий повторил свое оскорбление несколько раз.

"Мы все понимаем, что ваша работа... Вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун", - заявил Билецкий в лицо своему оппоненту.

После этого ведущий попробовал было призвать гостей студии соблюдать правила приличия, но из этого мало что вышло.

В ответном спиче Алексей Арестович нанес ответный удар.

"Друже, ты назвал меня клоуном. Давай я тебе напомню смерть Ярослава Бабича, давай напомню про твоего Боцмана, когда он встречался с Шереметом, накануне подрыва машины, и кто минировал машину, возможно, пока он встречался... Давай напомню про тех, кто погиб в Запорожской области при попытке ограбить инкассаторов "Ощадбанка", - парировал Арестович.

Все попытки ведущего призвать участников эфира вернуться к эфирной лексике успеха не имели. Стороны продолжили пикировку.

Ранее "Страна" сообщала, что Арестович обиделся на критику своей идеи переименования Украины в Русь-Украину и обозвал их "долбанными селюками".