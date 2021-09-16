Президент России Владимир Путин, который на днях ушел на самоизоляцию, не приехал в Душанбе на заседание Совета Организации Договора о коллективной безопасности. Поездку он отменил в последний момент, потому что в его ближайшем окружении коронавирус выявили уже у нескольких десятков человек.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поучаствовал в переговорах с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном, Беларуси - Александром Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомартом Токаевым, Киргизии - Садыром Жапаровым и премьером Армении Николом Пашиняном в режиме онлайн. Он заявил о сожалении в связи с тем, что не может пожать каждому из них руку и обнять.

Владимир Путин рассказал собеседникам, что отменил свою поездку в Душанбе в последний момент, и выразил в связи с этим сожаление. Президент РФ пояснил, что в его ближайшем окружении обнаружили несколько десятков человек с Covid-19. Путин сказал, что намерен быть на самоизоляции в течение нескольких дней.

Напомним, Владимир Путин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Первую дозу он получил в конце марта, а вторую - в середине апреля.

Также мы писали о том, что Путин заявил, что уходит на самоизоляцию и отменяет все очные встречи 14 сентября. По его словам, он целый день общался с зараженным человеком, поэтому и вынужден прибегнуть к таким мерам.