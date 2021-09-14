Президент России Владимир Путин рассказал, по какой причине отменил все очные встречи и ушел на самоизоляцию. По его словам, это произошло из-за того, что он целый день общался с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Цитируют российского лидера РИА "Новости" во вторник, 14 сентября.

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели коронавирусом, один из них - работал со мной в непосредственной близости в течение целого дня. Посмотрим как на практике работает "Спутник" (Спутник V - российская вакцина от коронавируса, которой Владимир Путин привился еще в апреле текущего года - Ред.)", - сказал российский президент.

Напомним, о том, что лидер России уходит на самоизоляцию стало известно сегодня днем.

Мы рассказывали, что первую прививку Путину сделали 23 марта. Тогда он рассказал, что испытал небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

Также мы сообщали, что сегодня Путин встретился с президентом Сирии, о визите которого ранее не говорили в Кремле.