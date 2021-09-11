Президент России Владимир Путин заявил, что российские гимнастки, которые в этом году впервые с 1996 года не привезли с Олимпиады золотые медали, для своей страны всегда будут первыми, несмотря ни на что.

Об этом со ссылкой на Путина пишет "РИА Новости".

К гимнасткам глава российского государства обратился в ходе вручения госнаград олимпийцам в субботу, 11 сентября. По мнению Путина, спортсменки, которые представляли РФ в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заслуживают искреннего восхищения.

"Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле", - заявил Владимир Путин.

Напомним, с выступлением российских гимнасток на Олимпиаде связан скандал. Дело в том, что члены жюри отдали победу уронившей ленту израильтянке. Россиянка же оказалась на втором месте. Представители Олимпийского комитета России заявили, что спортсменку из РФ засудили.

Также мы писали, что проигравшая израильтянке гимнастка из России Дина Аверина заявила, что знала, что судьи не поставят ей высокие оценки, каким бы ни было ее выступление.