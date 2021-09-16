В Кремле произошла вспышка коронавируса. Соответствующая информация появилась еще на днях, когда президент Владимир Путин заявил, что ушел на самоизоляцию, так как заболел человек, с которым он общался.

А сегодня стало известно, что в окружении российского президента больны уже десятки человек. В основном это его помощники и охранники - те, кто с Путиным в наиболее тесном контакте.

Уже третий день президент России находится на самоизоляции, и она продлится еще минимум неделю. Есть вероятность, на выборах в Госдуму он будет голосовать онлайн.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна о массовом инфицировании ковидом в Кремле.

Что известно о вспышке ковида в Кремле

Описываем хронологию событий - как поступала информация о заболеваемости окружения Путина.

В понедельник, 13 сентября, Владимир Путин принимал в Кремле российских паралимпийцев. Он чествовал спортсменов: вручал государственные награды, дарил цветы, угощал шампанским.

В завершении этого мероприятия Путин сказал одному из паралимпийцев, что, скорее всего, вынужден будет самоизолироваться.

"Врачи изучают... Даже в моем окружении проблемы возникают с этим Covid-19. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - сказал президент РФ.

Во вторник, 14 сентября, Владимир Путин с самого утра ушел на самоизоляцию.

Ранее был заявлен его визит в Душанбе на саммит ОДКБ, но вместо него Россию будут представлять Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Николай Патрушев.

Президент России начал проводить совещания по видеосвязи. Во время общения с правительством и представителями "Единой России" он подробнее рассказал о причинах своего карантина.

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после вакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день", - сказал президент.

Путин добавил, что случившееся станет "естественным экспериментом": "Посмотрим, как сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня, по последним данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни..."

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Путин "абсолютно здоров" и его ПЦР-тест показал отрицательный результат.

"Медики делают свою работу. Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжёлых случаев заболевания, но тем не менее заболеть возможно", - сказал Песков.

Напомним, первый компонент "Спутника" Путин получил 23 марта 2021 года, а апреле ему была введена вторая доза.

В среду, 15 сентября, Путин продолжил работать на удаленке.

Он побеседовал по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и провел заседание Совбеза. Оно касалось международной повестки, в том числе текущих событий в Афганистане. Отчеты об обоих мероприятиях опубликованы на сайте Кремля.

Судя по интерьеру кабинета, Путин находится не в Кремле, а в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, которая считается его постоянным местом жительства.

В четверг, 16 сентября, Кремль выпустил видеообращение Путина к россиянам. В 4-минутном ролике он призвал граждан принять участие в выборах в Госдуму, которые начинаются завтра.

На видео Владимир Путин выглядит бодрым, но бледным.

Позже Путин продолжил работу. Во время очередной видеоконференции он сообщил коллегам о том, что в Кремле заболело не "несколько человек", а "несколько десятков человек".

"Это ни один, ни два - несколько десятков человек... И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Владимир Путин.

Добавим, кстати, что Путин самоизолироваться был обязан. Российское законодательство предусматривает обязательный карантин для граждан, которые контактировали с заболевшими.

Вскоре Дмитрий Песков рассказал о заболевших: "Главным образом это те, кто принимает участие в обеспечении работы жизнедеятельности главы государства, его безопасности. В этом принимают участие достаточно большое количество людей. Кто-то был инфицирован, и поскольку внутри группы общение, произошло инфицирование большой группы".

Он добавил, что "почти все болеют бессимптомно, в легкой форме".

Как пройдут выборы без Путина?

Сообщение вызвало резонанс в СМИ. Журналисты завалили Пескова вопросами о состоянии здоровья президента.

Итак, что рассказал Дмитрий Песков журналистам сегодня.

Первое: самоизоляция Путина продолжится минимум неделю.

Второе: президент будет принимать участие в выборах. Очно или онлайн - пока неизвестно. Но, возможно, что дистанционно.

По месту своего фактического места жительства - Одинцовского района Московской области - Путин не имеет права голосовать онлайн. Но у него есть прописка в Москве, в многоэтажке Гагаринского района, где он получил квартиру в бессрочное пользование в 1990-х.

Таким образом, как москвич, Путин все же может голосовать по Интернету. Регистрация на онлайн-выборы завершилась ночью 13 сентября. Но, сказал Песков, Путин успел подать заявку. Он стал один из 2 миллионов 14 765 жителей Москвы, которые изъявили такое желание.

Третье: по словам Пескова, Владимир Путин в воскресенье не планирует приезжать в штаб партии, которая победит на выборах. Хотя обычно президент России приезжает поздравить единоросов.

Четвертое: Пескову неизвестно, привился ли Путин от гриппа. Он добавил, что обычно делает прививку от гриппа и планирует сделать ее и в этом году.

Объясним, почему российские журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова о прививке от гриппа.

Дело в том, что любая вакцинация, в том числе от гриппа, больным коронавирусом запрещена. Таким косвенным образом СМИ пытаются выведать, болен ли сам Путин.

Но, как заявляется официально, Путин здоров.

По состоянию на обеденное время 16 сентября известно, что "необходимое тестирование президента проводится, он работает в обычном режиме".