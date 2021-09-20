На выборах в Госдуму в этом году массово голосовали жители неподконтрольной части Донбасса, получившие российское гражданство. Кто онлайн, а кто с выездом в Ростовскую область.

По этому поводу Рада уже приняла заявление с требованием к мировому сообществу признать выборы в Госдуму нелегитимными.

Но для Украины лучше задуматься о другом, как передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Россия обеспечила голосование своих граждан на Донбассе.

А украинский ЦИК нескольким сотням тысячам граждан Украины на подконтрольной части региона запрещает голосовать в местные органы власти. При том, что есть уже вступившее в силу решение суда о незаконности отмены местных выборов.

Но никого это не волнует и местные выборы в прифронтовой зоне не назначаются уже год. И ЦИК заявляет, что и не собирается назначать их. Мол, не безопасно там. Хотя когда нужно было избрать новую Раду на объявленных Зеленским внеочередных выборах в 2019 году, то голосование там проходило вполне спокойно.

Еще раз - российские граждане на Донбассе имеют возможность голосовать за органы власти России. Граждане Украины на Донбассе не имеют права голосовать за украинские органы власти.

Это к вопросу о "борьбе за умы" и о прочих красивых предвыборных словах Зеленского по поводу Донбасса.

Напомним, согласно первым данным онлайн-выборов в Госдуму, больше всего "Единая Россия" взяла там, где голосовали жители "ЛДНР".

Также мы сообщали, что в Киеве около 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму России.

Ранее "Страна" сообщала, что СНБО на заседании в пятницу, 17 сентября, ввел санкции против лиц, участвовавших в организации выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.