Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пояснила, по какой причине российский оппозиционер Алексей Навальный, против которого открыли ряд уголовных дел и который находится в колонии, не имеет права голосовать на выборах.

Заместитель директора ведомства Валерий Бояринев сказал, что приговор Навального вступил в силу, а после этого осужденные голосовать не могут, сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам Бояринева, голосуют только лица, которые содержатся в СИЗО или под домашним арестом. По данным ФСИН, в следственных изоляторах на выборах проголосовали более 90% арестантов.

Напомним, 20 августа исполнялась годовщина отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Запад обвинил Россию в новой атаке "Новичком", а Россия заявляла, что это провокация Запада и зачистила не только сторонников Навального, но и весь оппозиционный лагерь, финансируемый из-за рубежа. Сам же Алексей Навальный получил тюремный срок.

Также "Страна" анализировала интервью журналиста Юрия Дудя с Навальными – Алексеем и Юлией, которое вышло 6 октября. Основной тезис, который Навальный доносил до зрителей, – приказ о его отравлении отдал лично Путин. Основным аргументом он считал то, что яд редкий и доступ к нему может быть только у российских спецслужб.