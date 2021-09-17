В пятницу, 17 сентября, в Офисе президента прошло очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По итогам которого ввели новые санкции. В санкционный список попали не только люди, причастные к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания в пятницу, 17 сентября.

Помимо 53 членов территориальной избирательной комиссии и 33 кандидатов в депутаты, в список попали семь должностных лиц Федеральной службы безопасности, которые имели отношение к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Каким образом СНБО этих людей установил, остается под вопросом.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шаритэ".

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.