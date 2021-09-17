Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store после того, как представителей компаний в России пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и пригрозили уголовными делами.

Об этом пишет "Новая газета".

"Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", - заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложения "Навальный" нарушает российское законодательство о выборах.

Напомним, в августе Роскомнадзор направил письма с требованием к Apple и Google удалить приложение "Навальный", где публикуются списки "Умного голосования", так как оно, по мнению властей РФ, "используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации".

Как сообщалось, отбывающий заключение российский оппозиционер Алексей Навальный попал в список "100 самых влиятельных людей 2021 года". Он вошел в категорию "Кумиры" вместе с певицей Бритни Спирс, принцем Гарри и Меган Маркл и теннисисткой Наоми Осакой.

Также мы сообщали, что представитель МИД России рассказала, кто и как финансировал Навального.