С помощью нанимаемых среди граждан России сотрудников ряда иностранных посольств шло финансирование деятельности Алексея Навального, который является учредителем ФБК, признанного иностранным агентом в России.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам (связанным с Навальным - Ред.) ", - написала Захарова.

По данным МИД России, больше всего борца с властями России финансировали сотрудники посольств США и Германии. Помимо них выявлены факты такого финансирования из посольств ряда стран НАТО, включая Канаду, Францию, Испанию и другие.

Ранее произошел слив из базы данных основанного Навальным ФБК, когда стали известны лица, совершавшие денежные переводы в эту структуру.

Мы разбирались, к чему привел год спустя инцидент с Алексеем Навальным. Убедительных доказательств, что его злонамеренное отравление произошло именно в России, не обнародовано до сих пор.

Напомним, что Моргенштерн заявил, что Навальный не вызывает у него доверия. Певец виделся с ним вживую и сказал, что после этой встречи понял для себя, "что с ним (Навальным - Ред.) происходит, скорее всего, это запрограммировано, по сценарию".