Сегодня, 17 сентября, заседал очередной Совбез под руководством Зеленского и Данилова.

Рассказываем, что там приняли.

Санкции по выборам и Навальному

Не первым, но главным прозвучал вопрос о санкциях. Их ввели против 93 человек.

Большинство санкций касаются Крыма и Донбасса - из-за того, что там идут выборы в Госдуму.

"Все участники этого процесса буду под санкциями нашей страны. Мы сегодня отработали первый список этих лиц", - заявил секретарь СНБО. Также Данилов пригрозил санкциями иностранцам, которые поедут на неподконтрольные территории наблюдателями.

По выборам под санкции попали 86 человек - 53 члена избирательных комиссий и 33 кандидата в депутаты.

Но еще семь человек попали в список по другой причине. Это, по словам Данилова, офицеры ФСБ, которые имели отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Как СНБО этих людей установил - в общем-то понятно: посмотрев расследования Bellingcat, которое вышло еще в минувшем декабре. Почему именно сейчас их решили внести под украинские санкции, секретарь не пояснил. Но, видимо, для острастки. Чтобы больше они Навального не травили.

В общем, украинский Совбез решил не останавливаться на внутригосударственных вопросах и принялся наводить справедливость по всему миру. Видимо, следующим будет Китай за ущемление прав уйгуров или Венесуэла.

Что еще принял СНБО?

По остальным вопросам пройдемся тезисно.

Первый - бюджет на оборону и безопасность на 2022 год. Зеленский решил увеличить объем финансирования: с 5,93% до 5,95% от ВВП.

То есть его увеличили на 0,02%.

Второй вопрос - учения "Объединенные усилия-2021". Они начнутся на следующей неделе. Сегодня Совбез проголосовал за допуск иностранных войск на них. Начнутся учения уже в сентябре.

Третий вопрос - создание системы мониторинга олигархов в рамках "антиолигархического" закона, который Зеленский лоббирует в Раде. Сегодня профильный комитет утвердил к нему правки и рекомендовал к принятию.

Система эта, как оказывается, уже создана и с августа работает в тестовом режиме. У нее три уровня сложности, она может анализировать документы открытого и закрытого характера. Данилов заявил, что в мире таких системы только три, включая украинскую.

По его словам, сразу после принятия закона во втором чтении и подписания президентом, систему включат. Второе чтение намечено на следующую неделю.

Четвертый вопрос - исполнение указов президента 180 и 223 (по децентрализации и поддержке спорта). Их, по словам Данилова, исполняют недостаточно рьяно

Пятый вопрос - отчет главы МВД о неточностях по отдельным лицам, которые ведомство подавало на СНБО. Видимо, речь о санкциях, которые наложили не на тех людей, как это уже бывало.

"Напрягаюсь, когда слышу русский язык"

Отдельный казус произошел уже после отчета секретаря по принятым решениям. Данилов на брифинге после СНБО снова отметился на языковом вопросе.

Журналист обратился к нему по-русски. Но секретарь Совбеза решил возмутиться.

Приводим диалог:

Данилов: Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете. Еще раз давайте.

Журналист: Мне на украинский перейти?

Д: Ну, я не знаю, я напрягаюсь, когда слушаю русский язык. Уже так случилось.

Ж: Но вы из Луганска. Вы должны понять.

Д: Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, сажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов которое было и есть в Луганске, поверье, оно, может не меньше, чем во Львове.

То есть секретарь СНБО продолжает разжигать на теме русского языка. Хотя сам всегда общался на русском, когда жил на своей малой родине, как рассказывали люди, знавшие Данилова близко.

При этом журналисты не являются госчиновниками, и по закону об украинизации, выступать публично по-украински не обязаны.