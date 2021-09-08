Вчера на сайте президента появился указ - о введении санкций против жительницы Крыма Ольги Калининой.

Эта женщина, которая занималась организацией референдума о вхождении в состав России, под санкциями Украины уже три года. Но это в теории.

На практике вместо нее в Украине устроили "веселую жизнь" ее тезке - киевлянке Ольге Калининой. Девушка, которая не имеет ни малейшего отношения к "крымской весне" более года жила под санкциями из-за ошибки СНБО, который перепутал двух человек.

Причем под санкции ее помещали дважды - при Порошенко и Зеленском.

И только после огромной нервотрепки Калининой удалось доказать, что она ни в чем не виновата. И вчера вышел указ с уточнением, против какой Ольги надо вводить санкции. Перед киевлянкой же никто даже не извинился.

Эта история наглядно показывает, как работает санкционный механизм СНБО, где даже особо не заморачиваются с паспортными данными тех, против кого вводят ограничения.

Разбирались в подробностях этой истории - как киевлянка оказалась в "черном списке" СНБО и против кого все-таки эти санкции вводили.

Кто такая Ольга Калинина и почему она попала под санкции

Ольга Николаевна Калинина живет в Первомайском районе Крыма. первые под санкции она попала в 2018 году из-за того, что участвовала в выборах на полуострове после аннексии. Она была членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. В состав комиссии ее рекомендовали крымское отделение Компартии России.

Ольга Калинина из Крыма. Фото: myrotvorets.center

В 2018 году крымчанку внесли в санкционный список на 1 700 фамилий, где кроме неё упоминались глава Чечни Рамзан Кадыров, министр обороны России Сергей Шойгу, представители верхушки "ЛДНР".

Досье на Ольгу Калинину есть на скандальном сайте "Миротворец" с пометкой "изменник Родины".

Скриншот с myrotvorets.center

Как киевлянку вносили в "черный список" при Порошенко и Зеленском

Вместо крымчанки Ольги Калининой уже дважды санкции фактически вводили в отношении ее тезки - сотрудницы Института международных отношений университета Шевченко. Эта Ольга Калинина родилась в Севастополе и переехала в Киеве в 2007 году.

В мае 2018 года банк внезапно заблокировал карточки киевлянки. На тот момент ее дочери было два с половиной года и женщина не могла получить выплаты на ребенка.

Причина заморозки счетов выяснилась только летом. На телефонные звонки в банке отвечали: "Вы находитесь в списке персональных санкций" и клали трубку без дальнейших разъяснений.

Ольга Калинина из Киева. Фото: facebook.com

Ответы Ольга и ее муж нашли в интернете. Они увидели, что в санкционном списке, утвержденным Петром Порошенко, под номером 860 оказалась полная тезка киевлянки.

Там были раскрыты персональные данные сотрудницы киевского института (номер паспорта, загранпаспорт, ИНН), вот только было написано, что она секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района Крыма. Санкции вводились на три года.

Додаток к Указу №126/2018. Скриншот из санкционного списка 2018 года

Обращения Ольги Калининой в СНБО и Кабмин остались без ответа. Она понимала, что, кроме блокировки счетов, могут возникнуть проблемы с выездом за границу, поэтому решила не рисковать и никуда не покидать Украину, пока не решится вопрос.

Однако после того, как об этом стали писать журналисты, отозвались в Министерстве иностранных дел. Там заявили, что по делу Ольги Калининой проводится дополнительная проверка. С помощью прокуратуры АРК и Госпогранслужбы Украины ей пришлось доказывать, что она не имеет отношение к ее тезке из Крыма.

Юристы тогда поясняли, что исправить ошибку может только президент, независимо от того, по вине какого органа произошла ошибка, ведь список санкций утвержден указом президента.

Новый Указ президента, который внес изменения в решение СНБО, был обнародован почти через год - в марте 2019 года. Персональные данные киевлянки убрали из санкционного списка. После этого банки вновь начали ее обслуживать.

Додаток к Указу №82/2019. Скриншот с сайта president.gov.ua

Казалось бы инцидент исчерпан, но летом 2021 года, уже при президенте Владимире Зеленском, ситуация повторилась. Ольгу Калинину перестали обслуживать Monobank и Приватбанк. Сначала она подумала, что произошел какой-то сбой, однако в банке ей прислали сообщение о том, что она находится под санкциями СНБО.

Выяснилось, что в приложении к Указу президента от 24 июня 2021 года, который продлевал санкции, вновь была указана крымская Ольга Калинина, но с персональными данными киевской.

Додаток к Указу №265/2021. Скриншот с сайта president.gov.ua

Во второй раз ошибку исправили за два с половиной месяца. 7 сентября был подписан Указ президента №458/2021

Додаток к Указу №458/2021. Скриншот

В интервью СМИ Ольга из Киева еще летом рассказывала, что перед ней даже никто не извинился.