В пятницу, 17 сентября, комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, как и анонсировалось ранее, рассмотрел правки к законопроекту об олигархах.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Напомним, Рада готовит законопроект о статусе олигарха ко второму чтению. К нему подали больше 1 200 поправок. На сегодняшнем заседании комитет парламента рассматривал основные из них, а именно:

Кроме олигархов будет теперь ещё и "представитель олигарха". Правда, кроме определения, о нем ничего больше не написано. Значительно расширен термин "участие в политической жизни". Теперь, кроме непосредственно финансирования, добавили очень много других критериев. В теории и доставка воды может попасть под новые критерии. Если, конечно, будущие олигархи таким бизнесом владеют. Право определять кто олигарх, а кто нет остаётся за СНБО. Но теперь будут вызывать олигарха на ковёр, чтобы признать олигархом. А он может оправдываться. В "реестре олигархов" будут теперь и сами олигархи, и их бизнес, и партии, на которые они имеют "значительное влияние. Олигархи не смогут финансировать политическую агитацию и митинги. Теперь не только совместный поход, например, на футбол, но и телефонный разговор будет считаться контактом с олигархом. Декларировать встречи с олигархом теперь должны и руководители госкомпаний, и даже патронатная служба Офиса Президента и Рады. Расширен перечень чиновников, кого уволят, если вовремя не сообщат про контакт с олигархами. Убрали для олигархов обязательство подавать электронную декларацию. Уточнили, когда же после вступления закона в силу надо сообщить о первом опыте контакта с олигархом (через 14 дней).

На заседании комитет Рады рекомендовал законопроект об олигархах ко второму чтению. При этом, по словам Ярослава Железняка, было учтено всего 13 правок из 1271. За документ проголосовали 10 членов комитета, Сергей Рахманин проголосовал против. Таким образом, документ далее передадут в Раду для рассмотрения его во втором чтении.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Ранее "Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться - и анализирует инициативу президента.