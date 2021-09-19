Сегодня, в последний день выборов в Госдуму РФ, появились данные по онлайн-голосованию в России.

Об этом сообщает журналист "Страны".

Первые результаты онлайн-голосования в Госдуму. Фото: "Страна"

В глаза бросается очень много голосов за "Единую Россию" в Ростовской области.

Судя по всему, тут сыграли свою роль жители "ЛДНР" (их голоса онлайн учитываются в Ростовской области).

Мы уже писали, что онлайн из территорий "ЛДНР" проголосовали около 152 610 избирателей. Такое число граждан проголосовало в Ростовской области онлайн за партии, но не голосовало за кандидатов по одномандатным округам.

20 июля стало официально подтверждено, что жители "ЛДНР", которые получили российский паспорт смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн.

Так, жители "ЛДНР" с российскими паспортами 17 сентября приняли участие в выборах в Госдуму. Голосование прошло в режиме онлайн на территории "республик" и очно в Ростовской области. "Страна" рассказывала подробности и публиковала фотоотчеты из социальных сетей.