Сегодня, 19 сентября, в последний день выборов в Государственную думу России, онлайн из территорий "ЛДНР" проголосовали около 152 610 избирателей.

Об этом свидетельствуют первые опубликованные онлайн результаты голосования.

Такое число граждан проголосовало в Ростовской области онлайн за партии, но не голосовало за кандидатов по одномандатным округам.

В Ростовской области из всех зарегистрировавшихся на голосование в Госдуму онлайн явка составила 92,69%.

Для сравнения, в Севастополе онлайн-явка составила 90,38%. В российской столице Москве - 96,5%.

Кроме этого, в Нижегородской области число проголосовавших за федеральный округ (партии) и одномандатные округа совпадает.

Напомним, голосование в Госдуму прошло 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне смогли проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 8:00 до 20:00.

Данные экзитполов и первые результаты голосования будут обнародованы в 21:00 19 сентября.

Жители "ЛДНР" с российскими паспортами 17 сентября приняли участие в выборах в Госдуму. Голосование прошло в режиме онлайн на территории "республик" и очно в Ростовской области. "Страна" рассказывала подробности и публиковала фотоотчеты из социальных сетей.