Сегодня, 19 сентября, в Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Участки работают с 08.00 до 20.00. Возможность проголосовать есть не только в Киеве, но и в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

По словам полицейских с утра в Киеве уже проголосовало приблизительно 40 человек. За 20 минут пока корреспондент "Страны" находится под посольством РФ в Киеве пришло голосовать 5 человек. Некоторые приходят с детьми.

Рядом с посольством проходит одиночный пикет. Мужчина стоит с плакатом "Явка на выборы = пособничество оккупанту" и скандирует эту фразу как только кто-то приходит голосовать.

К протестующему под посольством РФ присоединился мужчина, который заявил желающему проголосовать на выборах в Госдуму, что он не рад видеть его в Киеве. Полиция не делает никаких замечаний мужчине.

Напомним, в Украине открылись четыре участка для голосования на выборах в Государственную Думу России. Как рассказали дипломаты, отдать свой голос можно в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. При этом чиновник добавил, что все проходит в спокойной обстановке.