Сегодня, 17 сентября, прошло очередное заседание Совета Национальной Безопасности Украины. Традиционно после самого заседания "Страна" рассказывает о главных итогах и решениях, озвученные секретарем СНБО Алексеем Даниловым во время брифинга.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Первый вопрос - бюджет на оборону и безопасность на 2022 год. Так, президент Украины Владимир Зеленский решил увеличить объем финансирования с 5,93% до 5,95% от ВВП. Таким образом, объем финансирования увеличили на 0,02%.

Второй вопрос - учения "Объединенные усилия-2021", которые начнутся уже со следующей недели.

Третий вопрос - санкции. Во время заседания СНБО был доклад СБУ. Большинство санкций касаются Крыма и Донбасса - по выборам в Госдуму.

"Все участники этого процесса буду под санкциями нашей страны. Мы сегодня отработали первый список этих лиц", - заявил секретарь СНБО.

Кроме этого, Алексей Данилов пригрозил иностранцам, которые поедут на выборы наблюдателями в Крым и на Донбасс, что они будут под санкциями Украины.

Четвертый вопрос - создание системы мониторинга олигархов. По словам Данилова, такой механизм уже создан и работает с августа. У нее три уровня сложности, она может работать с документами как открытыми, так и тайными. То есть сразу после принятия закона во втором чтении систему включат.

Пятый вопрос - исполнение указов президента №180 и №223 (о децентрализации и поддержке спорта).

Шестой вопрос - отчет главы МВД о неточностях по отдельным лицам, которые ведомство подавало на СНБО - видимо, речь о санкциях, которые наложили не на тех людей, как это уже бывало.

Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.

Мы уже писали о том, как жители "ДНР" голосуют на выборах в Госдуму.