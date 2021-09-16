Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал "Стране", рассмотрят ли на ближайшем заседании СНБО вопрос санкций против крупнейших украинских телеканалов за "наглое и систематическое нарушение языкового закона", к которым он сам призвал ранее.

"Я не могу сказать, как формируется повестка дня СНБО, но мы обращались письменно, и считаем, что угроза украинскому языку - это уровень СНБО. Смотря на то, что телеканалы, о которых мы сообщили официально через свои средства коммуникации, систематически нарушают языковое законодательство на протяжении двух месяцев, я считаю, что это могло быть быть предметом рассмотрения на заседании СНБО. Состоится ли рассмотрение или нет - мне неизвестно, но этот случай мог бы стать предметом", - заявил. Креминь.

Также он уточнил, что речь не идёт о закрытии медиа.

"Речь о том, что медиа нарушают законодательство. Я уполномоченный защиты государственного языка. Все, что определено законом о языке, я все сделал: нарушение зафиксировано, по каждому из них мы проводим соответствующие действия, составлены акты, сообщили телеканалам о результатах нашей работы, ждём от них объяснений. К сожалению, ситуацию не исправили. Идёт трансляция сериалов и фильмов не на государственном языке", - сообщил Креминь.

Ранее Креминь призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы за нарушения языкового закона.

Напомним, два месяца назад, 16 июля, в Украине в силу вступила новая норма закона об украинизации. Норма, среди прочего, предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык.

Также сообщалось, что не всем телезрителям понравились новые правил.