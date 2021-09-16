Языковой омбудсмен Тарас Креминь предлагает ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов, потому что они, по его словам, нарушают языковой закон.

Соответствующий призыв он опубликовал в Facebook.

Креминь предлагает ввести санкции против "Интера", "1+1", "Украины", ICTV, а также телеканала "Мега".

Причина, по которой Креминь предлагает созвать заседание СНБО и ввести санкции, - "наглое и систематическое нарушение языкового закона". В частности, нарушение нормы, которая предписывает дублировать фильмы на украинский язык (она вступила в силу 16 июля).

Также мовный омбудсмен призвал Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания не ограничиваться фиксацией нарушений, а "занять принципиальную позицию".

"По словам Креминя, его офис начал пять "мероприятий государственного контроля". И, хотя вина каналов еще не доказана, он уже призывает, как видим, их просто-напросто закрыть. Отметим, что новое заседание СНБО состоится уже завтра", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в начале февраля Зеленский на основе решения СНБО закрыл телеканалы NewsOne, Zik и 112.

Также мы писали о том, что в конце августа Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Мы писали о том, что недавно французский сенатор заявил, что закрытие украинских СМИ решениями СНБО подрывает верховенство закона.