Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины назначено на пятницу, 17 сентября, на 17:00. Оно состоится в Офисе президента. Эту информацию подтвердили в СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 в 17.00 в г. Киев заседание СНБО Украины. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях мовный омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы.

Как сообщалось, на прошлой неделе пятница прошла без традиционного заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее СНБО объявил санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий день президент Владимир Зеленский ввел их в действие, подписав соответствующий указ. СНБО постановил заблокировать доступ к сайту нашего издания и страницам "Страны" в соцсетях. В то же время, некоторые провайдеры проигнорировали указание заблокировать сайт.

Кроме того, "Страна" ранее узнала механизм принятия решений по санкциям СНБО. В частности, решения принимаются в закрытом режиме, группой из 23 человек, большинство из них не знают, за что они будут голосовать, а главное - по какой причине того или иного человека включают в санкционный список.