Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал "Стране", как относится к инициативе секретаря СНБО Алексея Данилова перейти на латиницу. От этой идеи он, мягко говоря, не в восторге.

"Если честно, я так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать", - сообщил Креминь.

Он добавил, что дискуссии о переходе на латиницу не было и нет.

"Ну это не инициатива. Это был разговор, он необоснован. Я учёный, я не могу безосновательно о таких вещах говорить. В первую очередь господин Алексей должен дать расширенную позицию. Я пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований. Была фраза, поэтому в первую очередь он сам должен ее комментировать. Если он прокомментирует, тогда и мы будем говорить. Была ли такая дискуссия по переходу? Я вам скажу даже больше, об этом никто и не говорит и никогда не говорил. Пока я не вижу предмета, что обсуждать", - сказал Креминь.

Напомним, секретарь СНБО Данилов недавно заявил, что Украине нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

"Страна" собрала мнения украинцев о скандальном предложении Данилова.