Второй день украинцы обсуждают очередные скандальные заявления главы СНБО Алексея Данилова - о том, что Украине нужно переходить с кириллицы на латинский алфавит,

С одной стороны говорят, что у Зеленского вбрасывают в общество темы, которые отвлекают внимание от реально важных вещей.

Например, неразрешенного конфликта на Донбассе, роста коммунальных тарифов, провала по НАТО и скандалов со "слугами народа" - таких как ДТП с депутатом Трухиным.

Другие считают, что намерения латинизировать Украину - это давняя программа тех, кто мечтает оборвать любые связи украинцев с русскими. Причем и внутри страны тоже. Поэтому так или иначе, ее будут пытаться реализовать - не раньше, так позже.

Собрали реакцию украинцев на идею секретаря Совбеза.

"Так и до идеи мировой революции доберутся". Что говорят в Раде

Депутат от "ОПЗЖ" Олег Волошин не удивлен риторикой уроженца Луганска Данилова и заявляет, что тот уже год пытается копировать стиль и методы большевиков.

"Удивление тем, что бывший комсомолец, уроженец Луганска предлагает перевести украинский язык на латиницу, высказывают только те, кто не знают истории. Данилов уже год как пытается в пародийной форме копировать стиль и методы большевиков.

В ноябре 1929 года Главнаука Наркомпроса РСФСР образовала комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н. Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов.

Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга. Из протокола заключительного заседания комиссии от 14 января 1930: "Переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе - неизбежен". Вскоре, правда, проект свернул Сталин. И вот о нем вспомнил Данилов. Вполне логично. Так и до идеи мировой революции доберутся. Какая эпоха, такие и большевики", - написал Олег Волошин.

Нардеп Ренат Кузьмин пишет, что идея перехода Украины на латинский алфавит не нова, более того, латиница уже была в Украине, первый и последний раз - во время немецкой оккупации Украины.

В подтверждение своих слов он публикует фото времен немецкой оккупации, когда в Украине уже внедрялась латиница.

На нем немецкие солдаты возле кинотеатра "1-й Комсомольский" в Харькове, на ул. Сумская, 5. Как видим, кинотеатр подписан латинскими буквами "Kino".

В официальном заявлении политсилы "Оппозиционная платформы - За жизнь" назвали идею Данилова "идеей космического масштаба и космической же глупости".

"Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине...

Переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры ‒ прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.

Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства? Сегодня власть направляет бюджетные деньги на выстраивание коррупционных схем, связанных со строительством дорог, на эвакуацию и обслуживание по высшему разряду (по настоянию заокеанских "стратегических партнеров") тех жителей Афганистана, которых США использовали в своих целях, а потом, по сути, выбросили за ненадобностью (по предварительным подсчетам, на каждого афганского беженца уйдет по 100 тыс. гривен в год). Власть выбрасывает миллионы гривен и на так называемую поддержку кино в Украине, которая заключается лишь в популяризации неонацистов и национал-радикалов.

А значит, результатом решения о переходе на латиницу станет то, что весь огромный пласт украинской культуры будет выброшен и забыт. Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель – любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке ‒ это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры.

Это лишний раз доказывает, что нынешняя власть ничего не создает, она умеет лишь запрещать и уничтожать. После того как были закрыты неугодные СМИ, введены санкции против инакомыслящих, запрещено свободное использование русского языка, во власти не придумали ничего лучше, чем нанести удар по украиноязычным...

... Смена алфавита – это очередной хайп власти в стиле переименования улиц, только еще более бессмысленный и дорогой.

Когда слышим об очередном прожекте г-на Данилова, никак не связанном с государственной безопасностью, поневоле вспоминаются слова классика, книги которого, кстати, уже запрещали в Украине. Лучше Михаила Булгакова о людях, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости", не скажешь. Причем подобные маразматические инициативы украинская власть генерирует регулярно. Совсем недавно мы были свидетелями того, как предлагалась очередная "гениальная" идея ‒ переименовать государство Украина", - говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев потроллил Данилова и предложил ему рассмотреть еще арабскую вязь - чтобы быть еще дальше от Москвы.

"В контексте более чем актуальной темы перехода с кириллицы, предложил бы не ограничиваться латиницей, а рассмотреть еще и арабскую вязь.

Во-первых, это еще дальше от Москвы, во-вторых, не демократично рассматривать только один вариант, ну а в-третьих, согласитесь, это просто красиво.

Представьте, Украина - Русь вязью. Прелесть!" - иронизирует Гетманцев.

Не поддержали этой идеи и у Порошенко. Хотя, напомним, именно порошенковский министр Климкин в свое время предлагал всерьез обсудить латинизацию письма.

Но сейчас что-то поменялось. И нардеп Владимир Вятрович в отказе от кириллицы увидел зраду. А именно - это усложнит украинизацию русскоязычных украинцев.

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

"Реформа уровня гиперлупа"

Журналисты и блогеры тоже обсуждают вопрос.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва полагает, что переход украинского языка на латиницу усилит раскол не столько с Россией, сколько внутри самой Украины.

"Идея Данилова о переводе украинского языка на латиницу вызвала большой резонанс и бурление.

Хотя высказываются такие идеи далеко не в первый раз. "Латинизаторами" уже даже составлен украинский алфавит на латинице.

Официальная трактовка - чтоб стать "ближе к Европе". Реальная - чтоб максимизировать отличия от России (эта цель, в принципе, также особо не скрывается).

Но вопрос в том, что если украинский язык переведут на латиницу, то это углубит пропасть не столько между Украиной и Россией, сколько внутри самой Украины. Ведь понятно, что после перевода украинского языка на латиницу, русский язык останется на кириллице.

И это резко усилит раскол населения по признаку языка.

Причем, учитывая, что многие украинцы двуязычны, перевод украинского языка на латиницу может привести к тому, что часть населения перейдет преимущественно на чтение на русском языке с привычным алфавитом. А потребление украиноязычного контента еще более уменьшится.

При том что и сейчас в тех сферах, которые не регулируются государством, русский язык доминирует. Например, в соцсетях и в поисковых системах.

В YouTube и Google украинцы пишут свои запросы чаще на русском, чем на украинском языке. Да и русскоязычный продукт в целом намного популярнее (по трендам того же YouTube)", - написал у себя в Facebook Игорь Гужва.

Журналист "Страны" Анастасия Товт назвала инновационное предложение Данилова о переводе украинского алфавита на латиницу "реформой уровня гиперлупа" (экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян мечтал внедрить экспериментальную транспортную систему Илона Маска Hyperloop в реалиях "Укрзализныци", -Ред.)

"Сначала они бідкаються, що мэры, министры и депутаты не знають солов‘їної і наради проводять мовою агресора. А теперь решили, видимо, забить "her". Уравнять всех. Чтоб никто не знал, как правильно писать - reforma или rephorma. И чтобы все срачи у нас в стране сводились именно к этому. Мовне питання виходить на новий рівень.

Стесняюсь спросить.

А Зеленский украинский язык уже выучил? Это ж теперь заново переучиваться придётся.

Нечуваний прогрес. Вельми актуальне питання.

Pizdets", - комментирует Анастасия Товт.

"Большевики уже пытались перевести на латиницу все языки Союза"

Одесский журналист Максим Войтенко пишет, что идея секретаря СНБО не новая и всплывает третий раз за 100 лет. Первый раз - при образовании СССР. В 1929 даже образовали комиссию по переводу русского на латиницу, а через 5 лет Сталин запустил обратный процесс - и все языки принялись переводить на кириллицу.

"О латинизации украинского языка. Заявление секретаря СНБО Данилова вызвало мегасрач и подарило троллям много вкусной еды. На деле идея не нова и всплывает в третий раз за сто лет. Второй раз был после развала СССР. А в первый - вы удивитесь - при образовании Советского Союза. Точнее, большевики планировали будущий перевод на латиницу всех языков народов Союза.

Эту идею дико котировал Луначарский, отвечавший за образование. Ссылался он на то, что и Ленин за. Был ли за Владимир Ильич, я не знаю, но против он точно не был. Причины - тогдашняя идеология. О все это поется в русском варианте "Марсельезы" - "Отречёмся от старого мира. Отряхнём его прах с наших ног!". И знаменитое "Мы наш, мы новый мир построим!".

Сбрасывали с постаментов памятники легендарным русским полководцам вроде Скобелева, в школах отменяли преподавание по целым историческим эпохам, пытались отменить Бога. А тут - какой-то алфавит.

По ряду случаев перевод на латиницу был полностью оправданным - если речь шла о мусульманских кавказских народах, пользовавших до того арабскую вязь. Все-таки приехавшему из Москвы или Одессы специалисту нелегко будет разобраться в восточном алфавите, латиница гораздо легче.

Но - у нас ни в чем меры не знают. Поэтому латиницу со своей спецификой наклепали для СЕМИДЕСЯТИ языков. В том числе и для языков с историей и вполне самодостаточных вроде фарси и одного из распространенных диалектов китайского.

Русский поначалу не трогали и оставили на сладкое. В 1929 году образовали комиссию по переводу русского на латиницу. Та работала около года и представила три варианта алфавита - с разными способами передачи букв Ы, Я и им подобных. Итоговый отчет просмотрел Сталин и все это ему жутко не понравилось. Лингвистов не расстреляли сходу, а просто дали поручение прекратить разработку вопроса.

Спустя пять лет Сталин запустил маховик в обратную сторону - началась кириллизация и все языки начали переводить на кириллицу.

Если же говорить о конкретно украинском языке, то можно вспомнить так называемую азбучную войну. Лет 170 назад в австро-венгерской Галиции полыхали нешуточные идеологические страсти - должны ли украинцы переходить на латинский алфавит. Это привело к адовым срачам между украинцами и поляками и к усилению тамошних русофилов, с которыми в языковом вопросе объединились украинофилы. Спор достиг таких высот, что дошел до императора и он приказал местным властям сворачивать латинизацию и украинцев не трогать. Хотя в ряде источников указывается, что на местах администрации латиницу все-таки некоторое время использовали", - написал Максим Войтенко.

Политический эксперт Елена Дьяченко возмущается тому, во что превратили Совнацбез, и предлагает ведомству пойти дальше - отменить письменность как "пережиток дремучего православия" и оставить только видосики.

"Хотя нет. Письменность - это пережитки дремучего православия. Отмените письменность вообще. Оставьте только видосики, чтоб все были на одном уровне, а то сейчас вас критикуют именно те, кто обучен грамоте.

Это легко, одним решением того, во что вы превратили Совнацбез", - поделилась она на своей странице в Facebook.

Но нашлись и те, кто поддержал Данилова.

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что католические славянские страны, которые используют латиницу, враждебны России. Тогда как государства с православием и кириллицей - как правило, дружественны. Поэтому и Украине надо брать пример с первых.

"Если Украина уже наверняка хочет уйти из мыжебратских объятий, лозунг должен быть: "Армия. Мова. Католицизм. Латиница", - написал Бабченко.