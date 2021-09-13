Секретарь СНБО Алексей Данилов выдвинул идею перехода украинского языка на латиницу. Коллаж
Секретарь СНБО Алексей Данилов выдвинул идею перехода украинского языка на латиницу. Коллаж "Страны"

Второй день украинцы обсуждают очередные скандальные заявления главы СНБО Алексея Данилова - о том, что Украине нужно переходить с кириллицы на латинский алфавит

С одной стороны говорят, что у Зеленского вбрасывают в общество темы, которые отвлекают внимание от реально важных вещей.

Например, неразрешенного конфликта на Донбассе, роста коммунальных тарифов, провала по НАТО и скандалов со "слугами народа" - таких как ДТП с депутатом Трухиным. 

Другие считают, что намерения латинизировать Украину - это давняя программа тех, кто мечтает оборвать любые связи украинцев с русскими. Причем и внутри страны тоже. Поэтому так или иначе, ее будут пытаться реализовать - не раньше, так позже. 

Собрали реакцию украинцев на идею секретаря Совбеза. 

"Так и до идеи мировой революции доберутся". Что говорят в Раде

Депутат от "ОПЗЖ" Олег Волошин не удивлен риторикой уроженца Луганска Данилова и заявляет, что тот уже год пытается копировать стиль и методы большевиков. 

"Удивление тем, что бывший комсомолец, уроженец Луганска предлагает перевести украинский язык на латиницу, высказывают только те, кто не знают истории. Данилов уже год как пытается в пародийной форме копировать стиль и методы большевиков.

В ноябре 1929 года Главнаука Наркомпроса РСФСР образовала комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н. Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов.

Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга. Из протокола заключительного заседания комиссии от 14 января 1930: "Переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе - неизбежен". Вскоре, правда, проект свернул Сталин. И вот о нем вспомнил Данилов. Вполне логично. Так и до идеи мировой революции доберутся. Какая эпоха, такие и большевики", - написал Олег Волошин.

Олег Волошин про латинизацию украинского языка

Нардеп Ренат Кузьмин пишет, что идея перехода Украины на латинский алфавит не нова, более того, латиница уже была в Украине, первый и последний раз - во время немецкой оккупации Украины.

В подтверждение своих слов он публикует фото времен немецкой оккупации, когда в Украине уже внедрялась латиница.

На нем немецкие солдаты возле кинотеатра "1-й Комсомольский" в Харькове, на ул. Сумская, 5. Как видим, кинотеатр подписан латинскими буквами "Kino".

В официальном заявлении политсилы "Оппозиционная платформы - За жизнь" назвали идею Данилова "идеей космического масштаба и космической же глупости".

"Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине...

Переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры ‒ прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.

Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства? Сегодня власть направляет бюджетные деньги на выстраивание коррупционных схем, связанных со строительством дорог, на эвакуацию и обслуживание по высшему разряду (по настоянию заокеанских "стратегических партнеров") тех жителей Афганистана, которых США использовали в своих целях, а потом, по сути, выбросили за ненадобностью (по предварительным подсчетам, на каждого афганского беженца уйдет по 100 тыс. гривен в год). Власть выбрасывает миллионы гривен и на так называемую поддержку кино в Украине, которая заключается лишь в популяризации неонацистов и национал-радикалов.

А значит, результатом решения о переходе на латиницу станет то, что весь огромный пласт украинской культуры будет выброшен и забыт. Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель – любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке ‒ это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры.

Это лишний раз доказывает, что нынешняя власть ничего не создает, она умеет лишь запрещать и уничтожать. После того как были закрыты неугодные СМИ, введены санкции против инакомыслящих, запрещено свободное использование русского языка, во власти не придумали ничего лучше, чем нанести удар по украиноязычным...

... Смена алфавита – это очередной хайп власти в стиле переименования улиц, только еще более бессмысленный и дорогой.

Когда слышим об очередном прожекте г-на Данилова, никак не связанном с государственной безопасностью, поневоле вспоминаются слова классика, книги которого, кстати, уже запрещали в Украине. Лучше Михаила Булгакова о людях, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости", не скажешь. Причем подобные маразматические инициативы украинская власть генерирует регулярно. Совсем недавно мы были свидетелями того, как предлагалась очередная "гениальная" идея ‒ переименовать государство Украина", - говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев потроллил Данилова и предложил ему рассмотреть еще арабскую вязь - чтобы быть еще дальше от Москвы.

"В контексте более чем актуальной темы перехода с кириллицы, предложил бы не ограничиваться латиницей, а рассмотреть еще и арабскую вязь.

Во-первых, это еще дальше от Москвы, во-вторых, не демократично рассматривать только один вариант, ну а в-третьих, согласитесь, это просто красиво.

Представьте, Украина - Русь вязью. Прелесть!" - иронизирует Гетманцев.

Данил Гетманцев о переходе Украины на латиницу

Не поддержали этой идеи и у Порошенко. Хотя, напомним, именно порошенковский министр Климкин в свое время предлагал всерьез обсудить латинизацию письма. 

Но сейчас что-то поменялось. И нардеп Владимир Вятрович в отказе от кириллицы увидел зраду. А именно - это усложнит украинизацию русскоязычных украинцев. 

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

"Реформа уровня гиперлупа"

Журналисты и блогеры тоже обсуждают вопрос. 

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва полагает, что переход украинского языка на латиницу усилит раскол не столько с Россией, сколько внутри самой Украины.

"Идея Данилова о переводе украинского языка на латиницу вызвала большой резонанс и бурление.
Хотя высказываются такие идеи далеко не в первый раз. "Латинизаторами" уже даже составлен украинский алфавит на латинице.

Официальная трактовка - чтоб стать "ближе к Европе". Реальная - чтоб максимизировать отличия от России (эта цель, в принципе, также особо не скрывается).

Но вопрос в том, что если украинский язык переведут на латиницу, то это углубит пропасть не столько между Украиной и Россией, сколько внутри самой Украины. Ведь понятно, что после перевода украинского языка на латиницу, русский язык останется на кириллице.

И это резко усилит раскол населения по признаку языка.

Причем, учитывая, что многие украинцы двуязычны, перевод украинского языка на латиницу может привести к тому, что часть населения перейдет преимущественно на чтение на русском языке с привычным алфавитом. А потребление украиноязычного контента еще более уменьшится.

При том что и сейчас в тех сферах, которые не регулируются государством, русский язык доминирует. Например, в соцсетях и в поисковых системах.

В YouTube и Google украинцы пишут свои запросы чаще на русском, чем на украинском языке. Да и русскоязычный продукт в целом намного популярнее (по трендам того же YouTube)", - написал у себя в Facebook Игорь Гужва.

Журналист "Страны" Анастасия Товт назвала инновационное предложение Данилова о переводе украинского алфавита на латиницу "реформой уровня гиперлупа" (экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян мечтал внедрить экспериментальную транспортную систему Илона Маска Hyperloop в реалиях "Укрзализныци",  -Ред.)

"Сначала они бідкаються, що мэры, министры и депутаты не знають солов‘їної і наради проводять мовою агресора. А теперь решили, видимо, забить "her". Уравнять всех. Чтоб никто не знал, как правильно писать - reforma или rephorma. И чтобы все срачи у нас в стране сводились именно к этому. Мовне питання виходить на новий рівень.

Стесняюсь спросить.

А Зеленский украинский язык уже выучил? Это ж теперь заново переучиваться придётся.

Нечуваний прогрес. Вельми актуальне питання.

Pizdets", - комментирует Анастасия Товт. 

"Большевики уже пытались перевести на латиницу все языки Союза"

Одесский журналист Максим Войтенко пишет, что идея секретаря СНБО не новая и всплывает третий раз за 100 лет. Первый раз - при образовании СССР. В 1929 даже образовали комиссию по переводу русского на латиницу, а через 5 лет Сталин запустил обратный процесс - и все языки принялись переводить на кириллицу.

"О латинизации украинского языка. Заявление секретаря СНБО Данилова вызвало мегасрач и подарило троллям много вкусной еды. На деле идея не нова и всплывает в третий раз за сто лет. Второй раз был после развала СССР. А в первый - вы удивитесь - при образовании Советского Союза. Точнее, большевики планировали будущий перевод на латиницу всех языков народов Союза.

Эту идею дико котировал Луначарский, отвечавший за образование. Ссылался он на то, что и Ленин за. Был ли за Владимир Ильич, я не знаю, но против он точно не был. Причины - тогдашняя идеология. О все это поется в русском варианте "Марсельезы" - "Отречёмся от старого мира. Отряхнём его прах с наших ног!". И знаменитое "Мы наш, мы новый мир построим!".

Сбрасывали с постаментов памятники легендарным русским полководцам вроде Скобелева, в школах отменяли преподавание по целым историческим эпохам, пытались отменить Бога. А тут - какой-то алфавит.

По ряду случаев перевод на латиницу был полностью оправданным - если речь шла о мусульманских кавказских народах, пользовавших до того арабскую вязь. Все-таки приехавшему из Москвы или Одессы специалисту нелегко будет разобраться в восточном алфавите, латиница гораздо легче.

Но - у нас ни в чем меры не знают. Поэтому латиницу со своей спецификой наклепали для СЕМИДЕСЯТИ языков. В том числе и для языков с историей и вполне самодостаточных вроде фарси и одного из распространенных диалектов китайского.

Русский поначалу не трогали и оставили на сладкое. В 1929 году образовали комиссию по переводу русского на латиницу. Та работала около года и представила три варианта алфавита - с разными способами передачи букв Ы, Я и им подобных. Итоговый отчет просмотрел Сталин и все это ему жутко не понравилось. Лингвистов не расстреляли сходу, а просто дали поручение прекратить разработку вопроса.

Спустя пять лет Сталин запустил маховик в обратную сторону - началась кириллизация и все языки начали переводить на кириллицу.

Если же говорить о конкретно украинском языке, то можно вспомнить так называемую азбучную войну. Лет 170 назад в австро-венгерской Галиции полыхали нешуточные идеологические страсти - должны ли украинцы переходить на латинский алфавит. Это привело к адовым срачам между украинцами и поляками и к усилению тамошних русофилов, с которыми в языковом вопросе объединились украинофилы. Спор достиг таких высот, что дошел до императора и он приказал местным властям сворачивать латинизацию и украинцев не трогать. Хотя в ряде источников указывается, что на местах администрации латиницу все-таки некоторое время использовали", - написал Максим Войтенко. 

Максим Войтенко о переходе украинцев на латиницу

Политический эксперт Елена Дьяченко возмущается тому, во что превратили Совнацбез, и предлагает ведомству пойти дальше - отменить письменность как "пережиток дремучего православия" и оставить только видосики.

"Хотя нет. Письменность - это пережитки дремучего православия. Отмените письменность вообще. Оставьте только видосики, чтоб все были на одном уровне, а то сейчас вас критикуют именно те, кто обучен грамоте.
Это легко, одним решением того, во что вы превратили Совнацбез", - поделилась она на своей странице в Facebook.

Но нашлись и те, кто поддержал Данилова.  

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что католические славянские страны, которые используют латиницу, враждебны России. Тогда как государства с православием и кириллицей - как правило, дружественны. Поэтому и Украине надо брать пример с первых.

"Если Украина уже наверняка хочет уйти из мыжебратских объятий, лозунг должен быть: "Армия. Мова. Католицизм. Латиница", - написал Бабченко.

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