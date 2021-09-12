Украине нужно переходить на латинский алфавит. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Несмотря на то, что этот вопрос - не компетенция Совбеза, уровень, откуда прозвучала идея, довольно высок. Выше по сути только президент Зеленский.

Тему с латиницей в Украине поднимают не впервые - хотя очевидно, что простым украинцам от нее нет ничего, кроме лишних проблем.

Что означают эти разговоры - разбиралась "Страна".

"Надо избавиться от кириллицы"

Вчера секретарь СНБО дал интервью "Радио Свобода". Журналисты задавали Алексею Данилову вопросы пользователей соцсетей.

Один из них предположил, что следующий логичный шаг после закона об украинизации - это переход на латиницу. И спросил, когда Украина введет "латинку".

Несмотря на то, что это - не компетенция Совбеза, Данилов ответ дал.

"Я за. Считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал секретарь совета безопасности.

И добавил свой давний тезис о том, что вторым обязательным к изучению языком в Украине должен стать английский.

О латинице - с 31:50

Подобных идей гуманитарного переустройства Украины у секретаря Совбеза уже звучало немало. Помимо "второго английского" он предлагал запретить использовать слово "Донбасс". Теперь, как оказалось, Данилов еще и сторонник перехода на латиницу.

Причем даже без существования двух параллельных видов письма, как, например, в Сербии - секретарь СНБО планирует вообще "избавиться от кириллицы".

Понятно, что вряд ли у нынешней власти Украины дойдут руки до искоренения кириллического письма. Этот шаг в глазах большинства украинцев будет воспринят однозначно негативно.

Но тем не менее, на уровне украинского пост-майданного истеблишмента идея латинизации письменности витает давно. Три года назад ее предложил обсудить глава МИД Павел Климкин.

"Разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе… В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу.

Наша задача - формирование украинской политической нации, поэтому надо работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", – написал тогда Климкин.

Годом ранее президенту подали петицию о переходе на латиницу. Но ее поддержал с тех пор только 61 человек.

Тем не менее, энтузиасты тему не забрасывали. В том же году издание "На часі" опубликовало Manifest ukraїnśkoї latynky, то есть "Манифест украинской латиницы". Вот, как оно предлагало переиначить украинский алфавит.

Как видим, из нынешнего алфавита предложенный унаследовал букву Ї. Остальные же литеры, которые не свойственны западно-европейским языкам - это польские буквы (например, аналоги наших "ж" и "ч").

Обсуждения идут и сегодня. Так, финансируемый на западные гранты "Украинский кризисный медиа-центр" в начале августа выпустил статью, в которой привел главный, с его точки зрения аргумент за переход на латиницу: "Геть від Москви".

"Прочь от Москвы. Латиница, наконец, окончательно отличит украинский от русского", - написали активисты.

Такие разговоры в Украине активизировались после того, как несколько лет назад Казахстан перевел на латиницу казахский язык.

Правда, при этом в Казахстане русский язык признан языком межнационального общения и изучается в школах (есть и полностью русские школы). В чем состоит большое отличие от Украины, где использование русского языка в официальной сфере сведено к минимуму.

Сторонники латиницы, помимо Казахстана, ссылаются на опыт узбеков и туркмен, которые действительно узаконили латинскую версию алфавита.

Но тут стоит понимать, что в Азию кириллица была привнесена извне и навала использоваться лишь с 30-х годов прошлого века, а Украина является родиной кириллического письма. На нем создана вся литература - от древнерусской до современной. И отказ от кириллицы означает по сути отказ от собственной истории и культуры.

Зачем нужна "латинка"?

В чем смысл этих заявлений и предложений?

Многие аргументируют их так - Украина должна интегрироваться в западный мир, где царит латиница. Таким образом будет легче учить и европейские языки.

Впрочем, что это будет за интеграция - пока не совсем ясно. В Евросоюзе, к примеру, уже открытым текстом говорят, что Украине до вступления "несколько световых лет". И вопрос явно не в переходе (или не переходе) на латиницу: Греция, которая ею не пользуется, уже несколько десятков лет член ЕС.

Вряд ли Данилов и остальные этого не понимают. То есть цель перехода на "латинку" какая-то другая. По всей видимости - не "прийти в Европу", а "уйти от России". .

Европу здесь по сути никто не строит, но пытаются вырыть как можно более глубокий ров между украинцами и русскими. Причем, как несложно заметить, стратегия эта навязывается сверху, а сами народы потребностей отрываться друг от друга особо не видят.

Что доказывается сферой, которую украинская власть регулировать может лишь ограниченно - социальным сетям.

В YouTube и Google украинцы пишут свои запросы чаще на русском, чем на украинском языке (и уж тем более не идет речь о латинице). Да и русскоязычный культурный продукт популярен в Украине намного сильнее, чем украиноязычный.

И это мы говорим о молодых людях, которые активно пользуются соцсетями - а не старшем поколении. Как видно из топовых украинских запросов Google за прошлый год, картина для украинизаторов и в перспективе - латинизаторов складывается удручающая.

Все основные темы сформулированы по-русски, а на латинице - только англоязычные названия.

Видимо, поэтому в США Зеленский просил у глав крупнейших IT-копораций позволить Киеву влиять на контент глобальных информационных площадок вроде YouTube. Чтобы и тут попытаться помешать пользователям из Украины потреблять российский контент.

То есть украинские власти продолжают загребать против ветра, насаждая то, что крайне мало востребовано. Именно поэтому приходится вводить постоянные запреты, штрафы и "мовных омбудсменов". Без этого аппарата принуждения чуждые населению идеи, вроде перехода на "латинку", реализовать в принципе невозможно.

Да и с принуждением, как показывает практика, тоже не очень получается.

Более того, если украинский язык переведут на латиницу, то это углубит пропасть не столько между Украиной и Россией (чего хотели бы инициаторы этой идеи), сколько внутри самой Украины. Ведь понятно, что в случае перевода украинского языка на латиницу, русский язык останется на кириллице.

И это будет способствовать дальнейшему усилению расколу населения страны по признаку языка. Причем, учитывая, что многие украинцы двуязычны, перевод украинского языка на латиницу может привести к тому, что часть население перейдет преимущественно на чтение на русском языке с привычным людям алфавитом. А потребление украиноязычного контента еще более уменьшится.

"Данилов зашел в тупик по своей основной работе"

В соцсетях идею Данилова уже оценили.

"А чего вы так занервничали все?

Ну пусть Данилов начинает писать потихоньку латиницей, а остальные подтянутся, если захотят.

Или не подтянутся, что сразу даст возможность оценить авторитет зачинщика.

А вообще, когда чиновник высокого ранга вдруг начинает предлагать несколько одиозные вещи, никак не связанные с его непосредственным профилем, что то там куда то переименовать, перейти на другой алфавит, сократить день, удлинить ночь, углубить осень, взрыхлить зиму и тд, это всегда чётко означает две вещи:

1. Он зашёл в абсолютный тупик по своему основному направлению работы, полностью в нем неэффективен и отчаянно пытается это скрыть, создавая информационные поводы по абсурдным вопросам.

2. Его интеллектуальный уровень настолько низок, что он не понимает, что делая это- подаёт сигнал всем остальным о пункте 1, то есть, максимально быстро становясь абсолютно неавторитетным во всех кругах, горизонтальных и вертикальных служебных, сми, общественных и тд.

Передайте Данилову, что что бы перейти с кириллицы на латиницу, ему нужно одновременно нажать левые клавиши Alt и Ctrl на клавиатуре", - пишет нардеп Макс Бужанский.

"Для начала, против кириллицы надо ввести санкции. И сразу наказывать за использование кремлевского алфавита, как это обычно делают в Украине.

А патриотическая общественность охотно поддержит - она и так грамотно писать не умеет", - советует журналист Андрей Манчук.

Журналист Евгений Ясенов рассказывает, что в Казахстане при переходе на латиницу началась волна коррупции.

"В том, что в Украине возникло предложение перейти на латиницу, нет ничего удивительного. Удивительно скорее, почему этого не случилось значительно раньше. Я ожидал этого в 2014-м. Честно говоря, ожидал я этого и в 2005-м, чего уж там. По какой причине ни тогда, ни тогда не подняли эту тему - для меня загадка.

Оставив в стороне идейные аспекты этой операции (кто мы такие, чтобы их обсуждать), сосредоточимся на другом, весьма очевидном обстоятельстве. Как утверждают эксперты, перевод страны на латиницу, начатый Нурсултаном Назарбаевым в 2017, породил отдельную коррупционную волну.

Один из них, Андрей Грозин, прогнозировал тогда: "Выделение такого объема средств при очень слабом механизме контроля над расходами приведет к ситуации, когда значительная часть чиновьичьего класса, особенно в регионах, столкнется с соблазном тратить деньги, не отчитываясь. Открывается широчайшее поле для злоупотребления". Так и случилось.

Мне кажется, украинские товарищи внимательно изучили казахский опыт".