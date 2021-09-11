Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не скоро станет членом Европейского союза, потому что находится на расстоянии в несколько световых лет от выполнения Копенгагенских критериев членства.

Ее слова на форуме YES Brainstorming в Киеве.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения", - пояснила она.

Президент Эстонии также отметила проблемы эстонского бизнеса в Украине.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат и заявил, что для ускорения заключения договоренностей надо поделиться частью своих акций", - сказала она. "Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - добавила Кальюлайд.

В то же время Кальюлайд отметила, что поддерживает стремление к членству в ЕС Украины, Грузии и Молдавии и подчеркнула, что приближение к ЕС увеличит стоимость активов украинского бизнеса. Она сообщила, что говорила об этом с украинскими олигархами.

"К сожалению, мне не удалось достучаться до них и сейчас, пользуюсь возможностью, хочу еще раз это повторить. Возможно, произойдет чудо и они услышат это, тогда Украина начнет приближаться к ЕС", - добавила президент.

Копенгагенские критерии, принятые в столице Дании в 1993 году, определяют условия вступления стран в Европейский союз. Среди требований - политические, географические, экономические, правовые и другие критерии

Присутствовавший на встрече глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не держать Киев на "крючке реформ" и признать, что Украину не принимают в ЕС не потому что она не готова в плане реформ, а потому что ЕС политически не готов к этому. Он привел в качестве примера Северную Македонию, которая не может войти в ЕС "не потому что ей не хватает реформ, а потому что вокруг этого есть политические вопросы". Кулеба сказал, что не просит об исключении для Украины, но предлагает "признать простой факт, что прием в ЕС - это не только о реформах".

Напомним, что именно Керсти Кальюлайд заявила, что для членства в Евросоюзе Украине нужно еще 20 лет работы. При этом она добавила, что ЕС необходимо быть смелее в вопросе расширения.

Также она добавила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".

